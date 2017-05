MDG vil gi folk mer forurensing

31.05.2017 - 08:52

Foto: Julie Ness

MDG vil ha et bilfritt sentrum og bruker miljøgrunner som unnskyldning

På MDGs hjemmeside kan vi lese at Oslos klimagassutslipp skal halveres innen 2020. Det nye rødgrønne byrådet sammensatt av representanter fra MDG, Ap og SV, ønsker derfor å gjøre Oslo sentrum bilfritt. Planen til det rødgrønne byrådet er å starte med seks forsøksområder, men i løpet av 2019 skal all gateparkering innenfor Ring 1 være fjernet. De hevder at erfaringer fra andre europeiske storbyer viser at dette er gjennomførbart, og at et slikt klimatiltak ofte også har positive ringvirkninger for lokalmiljøet.

Samtidig hevder de at et bilfritt sentrum er et klimatiltak. Men det er her det virkelig skurrer. Hvis klimatiltak er grunnen til å nekte biler i sentrum, så burde den klimavennlige elbilen være tillat i sentrum, men disse skal også nektes parkering i byen.

Det pussige her er at både MDG og SV har kjempet for at folk skal bytte til et mer miljøvennlige alternativ i form av elbil, men de som har fulgt dette rådet blir likevel straffet selv om de nå bruker en nullutslipps-bil. Det er tydeligvis vanlige folk som skal tas, mens bedrifter, cruiseskip, tankbåter, vogntog, lastebiler osv skal slippe unna, og det er jo fra disse den virkelige store forurensingen skjer.

Så da er det påfallende å tenke hvorfor? Hvorfor skal de ha et bilfritt sentrum med hovedgrunn som forurensing, når de også nekter nullutslipps-elbilene samt miljøvennlige mopeder og motorsykler?

Jeg kan faktisk ikke se at dette vedtaket om et bilfritt Oslo sentrum har noe med miljø å gjøre, for da hadde de tillat elbilen. Det virker rett og slett som de vil ha veien for seg selv så de kan sykle fritt i gatene. På MDGs nettside så ser vi også at støy er et argument for å nekte bilen i sentrum, men som alle vet er elbiler fri for støy. De glemmer at den virkelig støyen kommer fra tyngre kjøretøy, gressklippere, motorsager, løvblåsere osv. Men disse skal det være lov å bruke i sentrum, og det betyr støy. Det er liten tvil om hva MDG tenker om bil, og alle former for bil. De vil ha den bort. De vil helst tilbake til hest- og kjerre tiden, det virker som de har lagt sin hat på bilen for godt, også om du velger den miljøvennlige varianten. Faktum er at parkeringsplassene i Oslo sentrum nå burde blitt omgjort til elbil- og motorsykkel parkeringsplasser. Da hadde flere byttet til miljøvennligere transportmiddel.

Les også: Er dette Norges dårligste nettbutikk?

MDG forurenser for flere

Og hva blir så konsekvensen av et bilfritt sentrum? Jo det innebærer at transporten flyttes i økende grad ut fra bykjernen og forurensingen for de som ikke bor i sentrum vil øke ytterligere. Disse beboerne som bor på Ulven, Smestad, Ryen, Nydalen, Grorud, Bjerke, Storo, Furuset, Nordstrand, Teisen, Manglerud osv, som allerede har den tyngste trafikken i sitt boligområde fra før av, de skal få enda mer forurensing fordi MDG stenger sentrum og trafikken flyttes ut. Er det virkelig greit? Folk vil altså kjøre mer rundt i drabantbyene samt i områdene rett utenfor sentrumskjernen fordi det er der de kan parkere og handle med bil. De fleste av oss bor ikke i sentrum, tvert i mot, så bor de fleste av oss utenfor bykjernen, derfor vil de fleste beboerne i Oslo få økt forurensing og støy slik at byrådet for miljø og samferdsel Lan Marie kan sykle i fred inne i sentrumskjernen. Miljøpartiet De Grønnes politikk vil altså flytte trafikken fra sentrum der det bor få folk, til sterkt belastede områder rundt bykjernen der det bor mange.

På deres nettside kan vi lese slagordet: -Bilfritt sentrum: realiserbart og riktig-. Her stusser jeg på riktigheten. Hva er riktig? Kan det være bedre klima? Nei, for da hadde de tillat elbilen. Kan det være støy? Nei, Elbiler er stillegående. Så da står vi igjen med et fordomsfullt hat mot bilen, et personlig hat som gjør at de vil ha bilen bort fra sentrum slik at MGPere kan slippe biltrafikk mens folk flest som bor utenfor bykjernen vil oppleve både mer støy og økt forurensing. Mer egoistisk enn det går det faktisk ikke an å bli.

Les også:

Toppfotballbløffen

Her er verdens dyreste og billigste ferieland

Dette kan koste deg dyrt når du er i utlandet

Mini lanserer sin største bil noensinne og lover knallpris på hybrid-utgaven​

Koster du mer enn 270.000 kroner, er det ikke sikkert du får behandling​

Reale menn voldtar ikke

Elbiler trenger flere fordeler

Nordmenn er ikke rasister

Verdens beste by

Tusen takk for at du leser.

Følg meg gjerne på:

Snapchat: renezografos

Facebook

Instagram

Twitter

Hilsen René, Kulturdrops

#forbuker #media #vei #samfunn #norge #kulturdrops #mdg #norge #maktmisbruk #infrastruktur #sykkel #bil #mc